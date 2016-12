POL-KA: (KA) Karlsruhe-Hohenwettersbach- Zwei 18-Jährige bei Sachbeschädigungen erwischt

Karlsruhe (ots) - Am Mittwoch konnten gegen 1.30 Uhr zwei 18-Jährige festgenommen werden, die in der Nacht mehrere Sachbeschädigungen begangen hatten. Die beiden jungen Männer wurden von einem Anwohner dabei beobachtet, wie sie an einem in der Tiefentalstraße geparkten Auto den Scheibenwischer abrissen. Der aufmerksame Zeuge verfolgte die Tatverdächtigen zu Fuß und verständigte gleichzeitig die Polizei. Beamte des Polizeireviers Durlach konnten die 18-Jährigen festnehmen. Wie sich herausstellte, sind die Heranwachsenden für mindestens 12 abgerissene Scheibenwischer, Beschädigungen an Gartenzäunen, Blumenkübeln, einem Fahrrad und einem Motorroller verantwortlich. Die Beiden waren bei der Tatbegehung erheblich alkoholisiert. Vermutlich kommen die jungen Männer für weitere Sachbeschädigungen infrage, deshalb werden Zeugen und Geschädigte gebeten, sich beim Polizeiposten Grünwettersbach, Telefon 0721 9453290, zu melden.

