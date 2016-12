POL-KA: (CW) Bad Liebenzell - Wohnungseinbruch - Polizei sucht Zeugen

Bad Liebenzell (ots) - Im Zusammengang mit einem am Montagnachmittag in Bad Liebenzell-Beinberg verübten Einbruch sucht die Polizei noch Zeugen. Einbrecher haben in Zeit zwischen 16.10 Uhr und 16.30 Uhr die Abwesenheit der Bewohner ausgenutzt um in das zu einem landwirtschaftlichen Hof gehörende Wohnhaus in der Maisenbacher Straße einzudringen. Nachdem sie die Terrassentüre aufgehebelt hatten, durchsuchten sie diverse Räume und erbeuteten Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Die offensichtlich bei der Tatausführung gestörten Diebe verließen unter Zurücklassen von Einbruchswerkzeug sowie bereitgestelltem Diebesgut fluchtartig das Gelände. Von einem Zeugen beobachtet, stiegen drei männliche Täter anschließend in einen am Waldweg abgestellten, silbermetallicfarbenen Renault Megane mit moldawischen Kennzeichen und fuhren in Richtung Bad Liebenzell davon. Wer Verdächtiges beobachtet hat, wird unter 0721/939-5555 um seine Mitteilung bei der Kriminalpolizei gebeten.

