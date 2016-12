POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbrüche in Knielingen und Durlach

Karlsruhe (ots) - Zu zwei vermutlich zusammengehörenden Einbrüchen in Einfamilienhäuser in Knielingen bittet der Polizeiposten Mühlburg um Hinweise.

Zwischen Montag- und Dienstagabend drangen die unbekannten Täter von der Gartenseite her in ein Anwesen Im Bipples ein. Über ein aufgehebeltes Erdgeschossfenster stiegen sie ins Innere, wo sie sämtliche Schränke und Behältnisse durchwühlten. Was genau sie entwendeten, lässt sich noch nicht beantworten.

In der nahegelegenen Rheinbergstraße kletterten die Einbrecher am Dienstag zwischen 16.00 und 19.30 Uhr auf einen Balkon im ersten Obergeschoss. Hier hebelten sie mit brachialer Gewalt die Balkontür auf und kehrten in der gesamten Wohnung das Unterste zuoberst. Letztlich entkamen sie mit Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro.

Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit den beiden Taten in Zusammenhang stehen könnten, wird unter Telefon 95990 um seine Meldung gebeten. Anrufe außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier West unter der Nummer 939-4611 entgegen.

Eine beigefarbene Daunenjacke mit Pelzkragen sowie drei IPods im Gesamtwert von mehr als 500 Euro haben Einbrecher zwischen Heiligabend und Dienstagmittag in einem Mehrfamilienhaus in der im alten Ortskern von Durlach gelegenen Jägerstraße an sich gebracht. Nachdem sie ein rückwärtig gelegenes Erdgeschossfenster aufgebrochen hatten und in das Badezimmer eingestiegen waren, richteten die Täter in der Wohnung ein heilloses Durcheinander an. Zudem traten sie noch eine Holztür ein, so dass der von ihnen angerichtete Sachschaden beträchtlich ist. Ob die Eindringlinge noch Weiteres erbeuteten, wird sich erst nach einer Bestandsaufnahme beantworten lassen.

Hinweise zu diesem Einbruch werden unter Telefon 49070 an das Polizeirevier Durlach erbeten.

