POL-KA: (KA) Waghäusel-Wiesental/Ubstadt-Weiher/Forst - Wohnungseinbrüche

Waghäusel-Wiesental/Ubstadt-Weiher/Forst (ots) - Einbrecher waren am Dienstag, in der Zeit zwischen 15.00 Uhr und 23.30 Uhr in Waghäusel-Wiesental, Ubstadt-Weiher und in Forst aktiv. Im Neudorfer Weg in Wiesental hebelten Unbekannte die Terrassentüre eines Reihenhauses auf und durchwühlten anschließend diverse Schränke und Schubladen. Mit Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro entkamen sie unerkannt. Im Ortsteil Ubstadt drangen Einbrecher ebenfalls über eine zuvor aufgehebelte Terrassentüre in ein Wohnhaus in der Hebelstraße ein. Sie erbeuteten mehrere hundert Euro Bargeld sowie eine Münzsammlung. In Forst war ein Einfamilienhaus in der Goethestraße Ziel von Langfingern geworden. Nachdem sie über ein aufgehebeltes Fenster in das Erdgeschoss eingedrungen waren, durchwühlten diese mehrere Räume und nahmen schließlich Bargeld und Schmuck an sich.

Sven Brunner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell