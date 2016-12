POL-KA: (Enzkreis) Birkenfeld- Brand in Einfamilienhaus

Birkenfeld (ots) - Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von mindestens 70.000 Euro hat ein Dachstuhlbrand am Mittwochmorgen in einem Einfamilienhaus in der Karlstraße gefordert. Vermutlich war die Ursache für den Ausbruch des Feuers gegen 7 Uhr ein technischer Defekt im Sicherungskasten. Der Hausbewohner versuchte noch die Flammen zu löschen und zog sich dabei eine Kopfverletzung zu, die ambulant behandelt wurde. Die Freiwillige Feuerwehren Birkenfeld, Neuenbürg, Keltern und der Rettungsdienst waren vor Ort im Einsatz.

