POL-KA: (KA)Karlsruhe - Pkw contra Tram

Karlsruhe (ots) - Zu einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem Pkw kam es am Dienstag gegen 14.25 Uhr auf der Karlsruher Baumeister-/Rüppurrer Straße. Eine 82-jährige Auto-Fahrerin war auf der Rüppurrer Straße zur Kriegsstraße unterwegs. An der Kreuzung der Baumeisterstraße beachtete sie nicht das Rotlicht der dortigen Ampel und stieß mit der auf der Baumeisterstraße in Richtung Philipp-Reis-Straße fahrenden Straßenbahn zusammen. Glücklicherweise kam die Frau ohne Blessuren davon. Ihr Pkw musste abgeschleppt werden. Es war an beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden von 6.500 Euro zu verzeichnen. Die Bahnstrecke blieb stadteinwärts bis gegen 14.55 Uhr gesperrt.

Ralf Minet, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell