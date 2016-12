POL-KA: (KA)Karlsruhe - Radfahrer von Sattelzug erfasst

Karlsruhe (ots) - Ein 62-Jähriger Radfahrer ist am Dienstag gegen 13.50 Uhr an der Kreuzung Gerwigstraße /0string von einem abbiegenden Sattelzug erfasst und am Bein schwer verletzt worden.

Nach den Feststellungen der Verkehrspolizei war der Radler in Richtung Westen unterwegs. Bei grüner Ampel wollte er geradeaus weiterfahren, als ihn der 59 Jahre alte Lkw-Fahrer beim Rechtsabbiegen in den Ostring übersah und erfasste. Dabei gerieten das Fahrrad wie auch ein Bein des Zweiradfahrers unter das Schwerfahrzeug. Der 62-Jährige erlitt einen offenen Unterschenkelbruch und kam per Rettungsteam in ein Krankenhaus.

Es entstand nur geringer Sachschaden von geschätzten 100 Euro. Durch den Unfall war der Ostring in Richtung Norden bis zum Abschluss der polizeilichen Maßnahmen gesperrt.

Ralf Minet, Pressestelle

