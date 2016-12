POL-KA: (KA) Rheinstetten - Einbruch in Haus - Diebe plündern Schokoladenvorrat

Karlsruhe (ots) - Unbekannte sind am Montag in ein Einfamilienhaus in Rheinstetten-Mörsch eingebrochen, erbeuteten dabei aber lediglich den Schokoladenvorrat.

Zwischen 15:40 und 20:00 Uhr hebelten die Täter eine Terrassentür des Anwesens in der Baumgartenstraße auf. Anschließend durchsuchten sie die kompletten Räumlichkeiten, wurden aber bei ihrer Suche nach Wertgegenständen offensichtlich nicht fündig. Stattdessen verspeisten die Langfinger einen halben Schokoladenweihnachtsmann und plünderten eine mit Schokolade gefüllte Dose, bevor sie unerkannt aus dem Haus flüchteten.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ettlingen unter 07243/32000 in Verbindung zu setzen.

Florian Herr, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell