POL-KA: (PF) Pforzheim - Wohnungseinbruch

Pforzheim (ots) - Unbekannte haben am Samstag, in der Zeit zwischen 15.00 Uhr und 21.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Arlingerstraße in Pforzheim eingebrochen. Die Einbrecher kletterten zunächst auf den Balkon des Anwesens und hebelten dort eine Türe auf. Nachdem sie diverse Räume durchwühlt hatten, erbeuteten sie mehrere hundert Euro Bargeld sowie Schmuck.

Sven Brunner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell