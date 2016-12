POL-KA: (KA)Karlsruhe - Gartenhütten aufgebrochen

Karlsruhe (ots) - Insgesamt sieben aufgebrochene Gartenhütten sind am Sonntag und Montag auf den Grundstücken der Kleingartenvereine Eschwinkel und Forstlach in Weiherfeld festgestellt worden. Noch liegen über das mögliche Stehlgut keine näheren Erkenntnisse vor. Zeugen haben am Sonntag gegen 15 Uhr auf dem Kleingartengelände Forstlach drei junge Männer im Alter von 20 bis 23 Jahren festgestellt, als sie das Gartengelände verließen. Alle trugen Bomberjacken, zwei davon eine Schildmütze und der Dritte hatte dunkles Haar. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Rüppurr unter 0721/490408 entgegen.

Ralf Minet, Pressestelle

