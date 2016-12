POL-KA: (KA) Oberhausen-Rheinhausen - Wohnungseinbrüche

Oberhausen-Rheinhausen (ots) - Unbekannte haben am Freitag, in der Zeit zwischen 14.00 Uhr und 19.30 Uhr, in drei Wohnungen in Oberhausen-Rheinhausen eingebrochen. Im Lönsweg drangen die Täter, über eine zuvor aufgehebelte Terrassentüre in das Anwesen ein und durchsuchten anschließend beide darin befindlichen Wohnungen. Augenscheinlich konnten sie keine Beute machen allerdings einen Schaden von mehreren hundert Euro anrichten.

In der Meerlacher-Deich-Straße hebelten die Einbrecher ebenfalls eine Terrassentüre auf und durchwühlten hiernach sämtliche Zimmer. Mit einem geringen Bargeldbetrag flüchteten sie unerkannt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

