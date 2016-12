POL-KA: (KA) Pfinztal - Einbruch in Einfamilienhaus

Karlsruhe (ots) - (KA) Pfinztal - Einbruch in Einfamilienhaus

Am Montag sind zwei Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Berghausen eingebrochen. Ob sie bei ihrer Suche nach Beute aber fündig wurden, ist bislang nicht bekannt.

Die beiden Einbrecher hebelten vermutlich gegen 20:30 Uhr die Terrassentür des in der Finkenstraße gelegenen Gebäudes auf. Nachdem sie ins Innere gelangt waren, durchwühlten die Täter sämtliche Räume und Schränke. Ob sie dabei etwas mit sich nahmen, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Anschließend flüchteten die Täter über den Balkon und durch die angrenzenden Gärten. Dabei konnte das Duo von einem Nachbarn beobachtet werden, der umgehend die Polizei verständigte.

Von den beiden Dieben ist lediglich bekannt, dass sie allgemein dunkel gekleidet waren, wobei einer aber eine weiße Kopfbedeckung trug.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmung gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721/49070 in Verbindung zu setzen.

Florian Herr, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell