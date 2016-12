POL-KA: (Enzkreis) Maulbronn/Ölbronn-Dürrn - Mehrere Wohnungseinbrüche

Maulbronn / Ölbronn-Dürrn (ots) - In der Zeit von Freitag, 16.00 Uhr bis Montagabend, 20.40 Uhr waren Einbrecher in mehreren Anwesen in Maulbronn und Ölbronn-Dürrn aktiv. Im Salzachweg in Maulbronn schlugen Unbekannte die Terrassentüre eines Wohnhauses ein und durchwühlten anschließend das gesamte Erdgeschoss. In ein Haus im nahegelegenen Silcherweg drangen Einbrecher über ein zuvor eingeschlagenes Kellerfenster ein und durchsuchten sämtliche Schränke und Schubladen. Angaben zum Diebesgut können bislang noch nicht gemacht werden. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Offenbar scheiterte ein weiterer Einbruch in ein Anwesen am Dobelweg. Trotz mehreren Versuchen die Haupteingangstüre aufzuhebeln und auch nach Einschlagen des Glaseinsatzes, schafften es die Täter nicht in das Haus zu gelangen. In Ölbronn-Dürrn gelangten Unbekannte jeweils über die Terrassentüren in Einfamilienhäuser in der Erlenbachstraße sowie der Mühlstraße und durchwühlten anschließend die Räume. In beiden Fällen erbeuteten die Einbrecher mehrere hundert Euro Bargeld sowie Schmuck und Armbanduhren.

Sven Brunner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell