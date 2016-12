POL-KA: (KA) Karlsruhe - Wohnungseinbruch in Rüppurr

Karlsruhe (ots) - Unbekannte sind am Sonntag in eine Wohnung in Karlsruhe-Rüppurr eingebrochen und haben dabei Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro entwendet.

Die Einbrecher hebelten zwischen 15:00 und 22:30 Uhr die Balkontür eines im zweiten Obergeschoss gelegenen Appartements in der Pfauenstraße auf. Anschließend durchsuchten sie die kompletten Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und nahmen dabei Schmuck, Armbanduhren sowie einen Fahrzeugschlüssel mit sich.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter 0721/9394411 in Verbindung zu setzen.

Florian Herr, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell