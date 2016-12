POL-KA: (CW) Nagold - Unfall verursacht und geflüchtet

Nagold (ots) - Am Montag gegen 19.35 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker auf der Bundesstraße 28 von Ebhausen in Richtung Nagold. Auf Höhe der Rohrdorfer Straße wollte er vermutlich nach links in den oberen Ortsteil von Ebhausen abbiegen und fuhr dabei einer entgegenkommenden 55-jährigen in die linke Seite ihres VW Up. Anschließend setzte der Verursacher die Fahrt über die Rohrdorfer Straße fort. Der Sachschaden am VW wird auf circa 6000 Euro geschätzt. Beim Verursacherfahrzeug handelt es sich vermutlich um einen silbernen 1er oder 3er BMW, der vorne links beschädigt sein muss.

Die Polizei hofft nun auf Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Verursacher oder dessen Pkw machen können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Nagold, Telefon (07452) 93050 zu melden.

Hans-Dieter Canovas / Fritz Bachholz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell