POL-KA: (KA) Karlsruhe - Auf dem Abstellgleis am Albtalbahnhof: Fahrkartenautomat in Bahn aufgebrochen

Karlsruhe (ots) - Ausschließlich auf Geldscheine hatte es am späten Abend des zweiten Weihnachtsfeiertages ein Dieb am Albtalbahnhof abgesehen. Nachdem der Unbekannte zwischen 22.15 und 23.05 Uhr auf dem Abstellgleis in der verlängerten Marie-Alexandra-Straße gewaltsam in eine Bahn eingedrungen war, brach er im Inneren einen Fahrkartenautomaten auf. In der Folge leerte er den Geldschein-Behälter und verschwand schließlich auf dem Weg, auf dem er gekommen war.

Wer sachdienliche Beobachtungen gemacht hat, wird unter Telefon 939-4411 um seine Meldung beim Polizeirevier Südweststadt gebeten.

Fritz Bachholz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell