POL-KA: (Enzkreis) Remchingen - Wohnungseinbrecher mit Schmuck geflüchtet

Remchingen (ots) - Am Sonntag gegen 18.45 Uhr wurde in ein Wohnanwesen in der Nöttinger Straße eingebrochen. Zwei Täter gelangten über eine Balkontür in das Wohnhaus und entwendeten Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Als die Wohnungsinhaber nach Hause kamen flüchteten die Täter. Eine Person konnte wie folgt beschrieben werden: Mann, ca. 25 Jahre alt, 170 bis 175 cm groß, südosteuropäisches Erscheinungsbild, bekleidet mit schwarzer Jacke, schwarzer Mütze und einer engen Hose. Das Polizeirevier Neuenbürg bittet um Hinweise zu den beiden Personen unter der Telefonnummer 07082/79120.

Mirko Ossmann, Polizeiführer vom Dienst

