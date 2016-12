POL-KA: (KA) Philippsburg - Einbrecher im Bereich Philippsburg unterwegs

Karlsruhe (ots) - In der Nacht zum Freitag sind Unbekannte in insgesamt drei Häuser im Raum Philippsburg eingebrochen und haben dabei Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro erbeutet.

Zwischen 18:00 und 20:00 Uhr hebelten Einbrecher die Terrassentür eines Wohnhauses in der Gartenstraße in Dettenheim auf. Sie durchsuchten mehrere Räume nach Wertgegenständen und entwendeten dabei mehrere Goldschmuckstücke von noch unbekanntem Wert.

In der Bundschuhstraße in Philippsburg verschafften sich die Diebe zwischen 16:00 und 01:50 Uhr Zugang zu einem Einfamilienhaus, indem sie eine Balkontür aufhebelten. Ob die Diebe bei ihrer anschließenden Suche nach Beute fündig wurden, ist bislang nicht bekannt.

Ebenfalls in Philippsburg gelangten Langfinger zwischen 02:30 und 03:30 Uhr in eine Gaststätte in der Söternstraße. Auch hier wurde die Eingangstür gewaltsam mit einem Hebelwerkzeug geöffnet. Im Schankraum brachen die Täter dann mehrere Geldspielautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro.

Zudem fiel einer Passantin gegen 03:40 Uhr ebenfalls in der Söternstraße ein dunkelblauer Sprinter bei der dortigen Esso-Tankstelle auf, dessen Beifahrer am Seiteneingang der Tankstelle hantierte. Als der Mann die Zeugin wahrnahm, eilte er zum Fahrzeug zurück und der Wagen fuhr davon. Bei der anschließenden Überprüfung der Türe durch die alarmierte Polizei konnten diverse Schäden festgestellt werden. Ob es sich dabei auch um aktuelle Schäden handelt, konnte bislang noch nicht geklärt werden.

