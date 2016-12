POL-KA: (KA)Ettlingen - Falscher Heizungsmonteur erleichtert Seniorin um Goldschmuck

Ettlingen (ots) - Ein falscher Heizungsmonteur hat am Donnerstagabend in Ettlingen eine Seniorin geschickt abgelenkt und diversen Goldschmuck erbeutet.

Der Unbekannte klingelte gegen 19 Uhr bei der 77-Jährigen mit der Äußerung, die Heizung und Wasserhähne überprüfen zu müssen. In der Wohnung stellte er dann eine "Funktionsstörung durch Gold" fest. Zur Behebung musste die Wohnungsinhaberin ihre Schmuckstücke in ein Papiertuch wickeln, der Monteur verstaute die Wertsachen danach in der Wäschetruhe. In der Folge lenkte er die Frau geschickt ab, stahl den hinterlegten Schmuck sowie zwei weitere Goldhalsketten sowie ein Armband und verließ letztlich mitsamt der Beute unter einem Vorwand die Wohnung.

Der Mann war etwa 30 Jahre alt mit südländischem Aussehen, geschätzte 165 cm groß und von kräftiger Statur. Er trug schwarzes kurzes Haar mit Schnauzbart und war schwarz gekleidet.

Das Polizeipräsidium Karlsruhe warnt vor solchen Maschen, mit denen immer wieder so oder in ähnlicher Art und Weise Trickdiebe erfolgreich sind. Handwerker kommen nicht ohne vorherige Anmeldung oder ohne konkreten Anlass. Bevor fremde Personen in die Wohnung gelassen werden, sollte man sich in jedem Fall an vertrauenswürdiger Stelle oder auch bei der Polizei rückversichern.

