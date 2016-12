Karlsbad (ots) - Unbekannte hebelten am Donnerstag in der Zeit von 17.30 Uhr bis 18 Uhr die Terrassentür zu einem Haus in der Brunnenstraße auf und durchsuchten alle Räume. Schließlich entkamen die Täter mit Bargeld. Zeugenhinweise werden an den Polizeiposten Albtal, Telefon 07243 67779, erbeten.

Sabine Doll, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell