POL-KA: (KA) Karlsruhe-Rintheim- Rollstuhlfahrer geht auf Polizisten los

Karlsruhe (ots) - Ein im Rollstuhl sitzender Mann hat bei der Durchsuchung seiner Wohnung am Donnerstag zwei Polizeibeamte angegriffen und verletzt. Die Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Oststadt, die einen Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Karlsruhe vollziehen wollten, wurden bereits im Eingangsbereich der Wohnung von dem 33-Jährigen angegangen. Er schlug einen Polizisten plötzlich und unerwartet mit der Faust ins Gesicht und verletzte ihn dabei. In der Folge versuchte er den Beamten aufgefundene Beweismittel zu entreißen und zuletzt sprühte er ihnen Pfefferspray ins Gesicht. Eine Mitarbeiterin der Stadt Karlsruhe, die als Zeugin zugegen war, erlitt durch das Pfefferspray ebenfalls leichte Verletzungen. Während der 33-Jährige zu Boden gebracht und fixiert wurde, biß er einen der Polizisten in die Hand. Bei dem Tatverdächtigen konnten mehrere Waffen und verbotene Gegenstände sichergestellt werden. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz.

