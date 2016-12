POL-KA: (KA) Bruchsal- Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und dem Polizeipräsidium Karlsruhe - Bei Wohnungsdurchsuchung über 250 Kilogramm Feuerwerkskörper gefunden

Karlsruhe (ots) - Wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz durchsuchten Beamte der Kriminalpolizei Karlsruhe und des Polizeireviers Bruchsal am Mittwochmorgen die Wohnung eines 39 Jahre alten Mannes aus Bruchsal. Bei der vom Amtsgericht Karlsruhe angeordneten Maßnahme wurden sie von einem Sprengstoffspürhund der Karlsruher Polizeihundeführerstaffel wie auch Delaborierern des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg unterstützt.

Wie der Karlsruher Kripo erst kürzlich bekannt wurde, hatte der Mann bereits im Frühjahr 2016 größere Mengen nicht zugelassener Feuerwerkskörper von einem in Berlin ansässigen illegalen Händler gekauft. Bei der Durchsuchung wurden schließlich mehr als 250 Kilogramm Feuerwerkskörper ohne Kennzeichnung aufgefunden und sichergestellt. Größtenteils handelt es sich um in Osteuropa und China hergestellte Sprengkörper der Klasse IV, die vorwiegend bei Großfeuerwerken Verwendung finden. Zudem entdeckten die Beamten bei dem 39-Jährigen auch Zubehör zum Herstellen von Feuerwerk, wie mehrere Meter Zündschnur, Kleber, Folien und Leerhülsen. Die Gegenstände wurden von Beamten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Baden-Württemberg in entsprechend gesicherten Behältnissen abtransportiert. Zu den ihm gegenüber erhobenen Vorwürfen hat sich der Verdächtige bislang nicht geäußert.

Rüdiger Rehring, Oberstaatsanwalt

Sabine Doll, Pressestelle

