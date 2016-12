POL-KA: (KA) Karlsruhe- Mit Straßenbahn zusammengeprallt

Karlsruhe (ots) - Eine 43-jährige Mercedes-Lenkerin ist am Donnerstag gegen 22 Uhr mit einer Straßenbahn zusammengeprallt. Sie war auf der Rastatter Straße unterwegs und bog an der Kreuzung Pfauenstraße/Herrenalber Straße bei Grünlicht für den Geradeausverkehr verbotenerweise nach links ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer in Richtung Süden fahrenden Straßenbahn. Die Verursacherin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden wird auf circa 9.000 Euro geschätzt. Der Straßenbahnverkehr war bis gegen 22.45 Uhr behindert.

Sabine Doll, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell