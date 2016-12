POL-KA: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn- A 8- Lastwagen in Mittelleitplanke gelandet, aufwändige Bergungsarbeiten

Niefern-Öschelbronn (ots) - Am Freitagmorgen gegen 6.30 Uhr hat der 41-jährige Fahrer eines Lastzugs einen Verkehrsunfall verursacht. Kurz vor Anschlussstelle Pforzheim-Ost in Fahrtrichtung Stuttgart geriet der mit Futtermittel beladene Lastwagen auf der Gefällstrecke auf dem rechten Fahrstreifen ins Schlingern und prallte zunächst gegen die rechte Leitplanke und in der Folge gegen die Mittelleitplanken. Anschließend stellt sich das Fahrzeug quer, der Anhänger wurde abgerissen und kam außerhalb der Fahrbahn zum Stehen. Der Brückenpfeiler wurde dabei vermutlich erheblich beschädigt. Mit mittelschweren Verletzungen wurde der Fahrer in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt. Die Einfahrt zur Anschlussstelle Pforzheim ist gesperrt, der Verkehr wird von der Autobahn über die Anschlussstelle Pforzheim Nord ausgeleitet. Die aufwändige Bergung des Unfallfahrzeugs wird noch einige Stunden andauern. Zurzeit besteht ein Stau von circa 6 Kilometern Länge.

