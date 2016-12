POL-KA: (PF)Pforzheim - Bewaffneter Räuber überfiel Tankstelle

Pforzheim (ots) - Ein mit einem Messer bewaffneter Mann überfiel am Donnerstag Abend gegen 21.30 Uhr die TC-Tankstelle in der Wurmberger Straße in Pforzheim. Der Räuber betrat den Verkaufsraum und bedrohte die alleine anwesende 31jährige Angestellte mit einem Messer, forderte die Herausgabe des Geldes und übergab dazu eine weiße Plastiktüte. Die eingeschüchterte Frau musste dem Räuber das Scheingeld aus der Kasse in die Tüte verstauen. Da ein Auto in die Tankstelle einfuhr, verzichtete der Räuber auf das Münzgeld und flüchtet mit mehreren hundert Euro zu Fuß aus der Tankstelle. Ein Zeuge konnte den Täter über die Adam-Riese-Str. verfolgen, verlor ihn aber in der Dennachstraße aus dem Augen. Trotz intensiver Fahndung konnte der Mann entkommen. Täterbeschreibung: Mann, ca. 180 cm groß, sprach mit ausländischem Akzent, osteuropäisch ev. rumänisch. War maskiert mit schwarzer Wollmütze, bekleidet mit dunkler Hose, grau-blau gestreifter Pullover oder Jacke, trug Bauhandschuhe mit orangem Besatz. Bewaffnet mit Messer mit ca. 20 cm Klingenlänge.

