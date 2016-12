POL-KA: (PF) Pforzheim - Jugendliche Straffällige unterstützen im Rahmen gemeinnütziger Arbeitsstunden den Wildpark

Pforzheim (ots) - Am Samstag, 10. Dezember 2016, unterstützte das Haus des Jugendrechts den Pforzheimer Wildpark mit zehn Jugendlichen, die im Rahmen von gemeinnütziger Arbeit Holz spalteten und aufschichteten. Diese Arbeitsstunden wurden den Jugendlichen von Gericht oder Staatsanwaltschaft für strafrechtliche Verfehlungen, aber auch für wiederholtes Schulschwänzen auferlegt.

Der Bezirksverein für soziale Rechtspflege in Pforzheim sorgte für die entsprechende Schutzausrüstung und unter der fachkundigen Anleitung des Polizeifreiwilligen Paul Czerkies verrichteten die Jugendlichen teilweise erstmalig eine Arbeit in dieser Form. Carsten Schwarz vom Grünflächen- und Tiefbauamt der Stadt bedankte sich zusammen mit Tierpflegerin Maja Rosenberg für die tatkräftige Unterstützung und so manch einer konnte der körperlichen Arbeit am Ende auch etwas Positives abgewinnen.

Es kamen rund drei Kubikmeter Holz zusammen, worauf man schon mit etwas Stolz blicken konnte. Eine schöne Wiedergutmachung, die einem guten Zweck dient.

Die meisten Teilnehmer konnten durch diesen Einsatz Ihre vorhandenen Sozialstunden vollständig abarbeiten und wurden durch die Polizeibeamten neben dem Dank mit den Worten verabschiedet, sich möglichst nicht so schnell wiederzusehen - zumindest nicht als Verdächtiger einer Straftat oder als Schulschwänzer.

