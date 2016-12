POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Knielinger Apotheke

Karlsruhe (ots) - Ausschließlich auf Bargeld abgesehen hatte es in der Nacht zum Donnerstag ein Einbrecher in einer Apotheke in der Saarlandstraße.

Der Unbekannte hatte an der Gartenseite einen Rolladen im Erdgeschoss hochgeschoben, das dahinterliegende Fenster gewaltsam geöffnet und war anschließend in die Räume eingestiegen. Hier kehrte er in Schränken und Behältnissen das Unterste zuoberst und richtete ganz erheblichen Sachschaden an. Nachdem er auf einen Geldbetrag gestoßen war, entkam er schließlich auf demselben Weg, auf dem er gekommen war.

Der Polizeiposten Mühlburg bittet bei seinen Ermittlungen um Mithilfe. Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten, wird unter Telefon 95990 um seine Meldung gebeten. Anrufe außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier West unter der Nummer 939-4611 entgegen.

