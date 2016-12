POL-KA: (CW) Höfen an der Enz - Am Steuer ohnmächtig geworden - führerloser Wagen prallt auf geparkten Pkw

Höfen an der Enz (ots) - Eine Verletzte sowie ein Sachschaden von rund 10.000 Euro waren am Mittwochmorgen die Folgen eines Unfalles auf der Hindenburgstraße (B 294) in Höfen.

Nach den Feststellungen des Polizeipostens Bad Wildbad hatte eine kurz nach 10.00 Uhr in Richtung Neuenbürg unterwegs befindliche 52 Jahre alte Autofahrerin bei der Ortsdurchfahrt wohl aufgrund einer medizinischen Ursache plötzlich die Besinnung verloren. In der Folge prallte ihr Wagen beim Haus Hindenburgstraße 71 derart auf einen am Fahrbahnrand geparkten Renault, dass dieser gegen einen Metallpfosten geschoben und erst durch Aufsitzen auf eine niedrige Betonmauer zum Stoppen gebracht wurde. Unterdessen war der Wagen der Frau noch gegen eine Parkbegrenzung geprallt.

Die schwer verletzte Pkw-Lenkerin kam nach erster Versorgung vor Ort mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Pforzheimer Krankenhaus.

Die total beschädigten Pkw mussten abgeschleppt werden.

Fritz Bachholz, Pressestelle

