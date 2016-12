POL-KA: (KA) Karlsruhe - Frau auf Kaufhausparkplatz ihrer Geldbörse beraubt

Karlsruhe (ots) - Eine 26-Jährige Frau wurde am Mittwochabend auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Carl-Metz-Straße ihrer Geldbörse beraubt. Gegen 20:10 Uhr verließ sie den Markt und begab sich zu ihrem Pkw. Während sie telefonierte und gerade dabei war ihr Fahrzeug zu öffnen, näherte sich ein unbekannter Mann von hinten und verpasste ihr einen heftigen Stoß. Dann griff der Täter wortlos nach der schwarzen Kunstlederbörse in ihrer Jackentasche und flüchtete damit in Richtung Durmersheimer Straße. Die Geschädigte beschreibt den Unbekannten als etwa 170-180 cm groß mit schlanker Statur und dunklen Haaren. Bekleidet war er mit einer längeren Jacke und einer hellen Hose. Vom Aussehen her schätzte sie den Mann auf südländisch.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721 939-5555 entgegen.

Anna-Katrin Müller, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell