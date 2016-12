POL-KA: (KA) Karlsdorf-Neuthard - Einbruch in Gaststätte

Karlsruhe (ots) - Unbekannte sind in der Nacht auf Mittwoch in eine Gaststätte in Karlsdorf eingebrochen und entwendeten dabei Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro.

Die Einbrecher drangen zwischen 23:00 und 10:00 Uhr unter erheblicher Gewaltanwendung über ein gesichertes Fenster in das im Wald gelegene Gasthaus ein. Auch innerhalb des Gebäudes gingen die Diebe brachial vor, um in sämtliche Räume zu gelangen und diese nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Sie nahmen dabei Beute im Wert von einigen hundert Euro mit sich, verursachten insgesamt aber einen Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit dem Polizeirevier Bruchsal unter 07251/7260 in Verbindung zu setzen.

Florian Herr, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell