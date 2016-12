POL-KA: (Enzkreis) Mühlacker - Fahrgast in Bus gestürzt - Polizei sucht Zeugen

Enzkreis (ots) - Zeugen zu einem Sturz am 14. Dezember in einem Linienbus in Mühlacker sucht die Polizei Zeugen. Der Vorfall wurde erst am Montag bei der Polizei angezeigt. Nach Angaben des 35-jährigen Geschädigten soll dieser gegen 15.50 Uhr als Fahrgast in einem Bus der Linie 702 gesessen haben. Im Bereich der Friedenstraße musste der Bus wegen eines querenden Fahrzeuges abbremsen. Hierbei sei der Mann, der im vorderen Bereich des Busses saß, gegen die Schutzscheibe geprallt und auf den Mittelgang gestürzt. Hier sei er dann verletzt mehrere Minuten gelegen. Der Busfahrer, welcher den Vorfall bemerkt haben soll, habe seine Fahrt in Richtung Sternefels fortgesetzt. In Bus hätten sich noch weitere Fahrgäste befunden. Nach dem Vorfall habe sich der 35-Jährige in ärztliche Behandlung begeben und den Vorfall erst fünf Tage später bei der Polizei gemeldet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Mühlacker, Telefon 07041/96930 zu melden.

Dieter Werner, Pressestelle

