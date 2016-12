POL-KA: (Enzkreis)Niefern-Öschelbronn - Trio setzt mit Feuerwerkskörpern Container in Brand

Niefern-Öschelbronn (ots) - Ein jugendliches Trio hat mit frei verkäuflichen Feuerwerkskörpern am Dienstagabend in der Nieferner Bahnhofstraße einen Abfallcontainer in Brand gesetzt. Die Freiwillige Feuerwehr aus Niefern rückte mit 16 Einsatzkräften aus und konnte das Feuer rasch löschen. Ob überhaupt ein Schaden entstanden ist, bedarf noch weiterer Klärung.

Die drei Jungen - zwei im Alter 12 Jahren und ein 14-Jähriger - hatten gegen 18.45 Uhr die zuvor erworbenen Artikel gezündet und in den mit Verpackungsmaterial und Bauabfällen gefüllten Behälter geworfen, bis letztlich Flammen herausschlugen. In der Folge flüchteten die Zündler. Ein aufmerksamer Zeuge verfolgte allerdings die Verursacher und hielt sie bis zum Eintreffen der Polizei fest. Sie wurden anschließend mit einem belehrenden Gespräch in die Obhut ihrer Eltern gegeben.

Ralf Minet, Pressestelle

