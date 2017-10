POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.10.2017 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots) - Hohenlohekreis

Kupferzell: Zeugen nach Unfall an Autobahnabfahrt Kupferzell gesucht

Nach einem Unfall an der Autobahnabfahrt Kupferzell sucht das Polizeirevier Künzelsau Zeugen, um den genauen Ablauf des Vorfalls zu klären. In Richtung B 19 sind am Sonntag, gegen 16.45 Uhr, ein 50-Jähriger mit seinem Ford und dahinter eine 32-Jährige mit ihrem Audi unterwegs gewesen. Vor der Einfahrt in die Bundesstraße 19 kam es zum Zusammenstoß. Zeugen, die Hinweise über die genauen Umstände geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Öhringen: Audi zerkratzt, Zeugen gesucht

Auf dem Parkdeck eines Supermarktes im Haagweg in Öhringen hat ein Unbekannter am Sonntag, im Zeitraum von 19.30 bis 23 Uhr, einen geparkten Audi zerkratzt. Vermutlich bediente er sich dabei eines spitzen Gegenstands. Das Polizeirevier Öhringen sucht nun Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 07941 9300 melden sollen.

Neuenstein: 13.000 Eure Sachschaden nach Unfall

Circa 13.000 Euro Sachschaden sind am Sonntagabend, gegen 19.50 Uhr, auf der Einmündung zur Landesstraße 1036 in Neuenstein entstanden. Anscheinend hatte ein von der Landesstraße 1051 kommender 18-jähriger mit seinem Pkw die Vorfahrt einer 23-Jährigen missachtet, die mit ihrem Fahrzeug auf der Öhringer Straße unterwegs war. Bei dem Unfall blieben beide Beteiligten glücklicherweise unverletzt.

Öhringen: 19.000 Euro Sachschaden nach Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall dreier beteiligter Fahrzeuge auf der Haller Straße in Öhringen ist am Samstagabend, gegen 18 Uhr, ein Gesamtschaden in Höhe von circa 19.000 Euro entstanden. Unterwegs waren ein 30-Jähriger mit seinem Volvo, dahinter ein VW eines 19-Jährigen und dahinter widerrum der Opel einer 21-Jährigen. Dass der 30-Jährige in die Eckartsweiler Straße abbiegen wollte und der 19-Jährige daraufhin abbremste, bemerkte die 21-Jährige offenbar zu spät. Sie fuhr auf den VW auf. Dieser schob sich dabei in den Volvo des Abbiegers. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 18

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell