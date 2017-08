POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.08.2017 mit Beiträgen aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots) - Wertheim: Betrunken in Gaststätte randaliert

In einer Zelle in Wertheim durfte ein offensichtlich betrunkener, randalierender 60-Jähriger Montagnacht seinen Rausch ausschlafen. Der Mann war gegen 23 Uhr in einer Gaststätte in der Lindenstraße in Wertheim aufgefallen, als er ein Bierglas in der Spüle zerbrach und den Wirt provozierte. Vor dem Lokal warf er dann einen Aschenbecher auf einen geparkten Pkw. Die herbeigerufenen Polizeibeamten nahmen den aggressiven Mann in Gewahrsam, woraufhin dieser eine Ohnmacht vortäuschte, dann aufsprang und versuchte die Beamten zu erschrecken. Seine "Späße" endeten für den 60-Jährigen dann in der Zelle.

Wertheim/Bestenheid: Zeugen eines Fahrraddiebstahls gesucht

Von dem Fahrradstellplatz des Freibads in der Straße An den Christwiesen in Bestenheid entwendete ein Unbekannter am Montag im Zeitraum von 13 bis 19 Uhr ein mit Kettenschloss gesichertes Mountainbike. Das Fahrrad hat folgende Merkmale: Mountainbike Ghost, 26 Zoll, anthrazitfarben, rote Aufschrift "Ghost". Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim, unter der Telefonnummer 09342 91890, zu melden.

Wertheim: Überholfahrzeug kollidiert mit Abbieger

Bei einem Überholvorgang eines 61-Jährigen mit seinem Pkw vorbei an einem landwirtschaftlichen Gespann auf der Landstraße bei Urphar entstand am Montag, gegen 14 Uhr, Sachschaden in Höhe von 18.000 Euro. Der 61-Jährige fuhr von Urphar kommend in Richtung Bettingen hinter dem landwirtschaftlichen Zug eines 54-Jährigen. Letzterer ordnete sich zwecks Abbiegens in die Fahrbahnmitte ein und betätigte den Blinker. Kurz vor der Einmündung, in die der 54-Jährige abbiegen wollte, scherrte der Pkw-Fahrer aus, um an dem Gespann vorbei zu fahren. Währrenddessen lenkte der Überholte nach links, wobei es zur Kollision kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 18.000 Euro. Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Wertheim: Betrunken mit Fahrrad unterwegs

Offensichtlich betrunken war ein 24-Jähriger am Montagnachmittag auf der Landstraße zwischen Bettingen und Urphar in Wertheim mit seinem Fahrrad unterwegs. Während der Mann eine von der Polizei aufgenommene Unfallstelle umfuhr, fiel er den Polizeibeamten wegen seiner Verhaltensweise auf. Nach einem freiwilligen Alkoholtest, der auf einen Wert von über zwei Promille schließen ließ, musste der 24-Jährige eine Blutprobe abgeben. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und eventuell Führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Igersheim: Zeugen nach Unfallflucht auf Supermarktparkplatz gesucht

Beim rückwärts Ausparken beschädigte ein Unbekannter am Montag, gegen kurz vor 22 Uhr, einen geparkten Pkw auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Hermann-von-Mittnacht-Straße in Igersheim und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Laut einer Zeugin handelt es sich bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers um einen dunkeln VW Passat. Das Polizeirevier Bad Mergentheim sucht nun nach weiteren Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können. Sie sollen sich unter der Telefonnummer 07931 54990 melden.

Bad Mergentheim: Elektromobil beschädigt, Zeugen gesucht

Ein auf dem Parkplatz in der Zaisenmühlstraße in Bad Mergentheim geparktes dreirädriges Elektromobil beschädigten Unbekannte im Zeitraum von Donnerstagabend bis Montagabend. An dem Fahrzeug traten sie einen Außenspiegel ab, öffneten das Faltdach und ließen einen Reifen platt zurück. Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, unter der Telefonnummer 07931 54990, zu melden.

Bad Mergentheim: Zeugen eines Mountainbikediebstahls gesucht

Vor einem Gebäude in der Mauergasse in Bad Mergentheim entwendeten Unbekannte im Zeitraum von Samstagnachmittag bis Montagmittag ein unverschlossen abgestelltes Mountainbike. Das Fahrrad hat folgende Merkmale: Bulls, "Wildtail", Rahmenfarbe grün-schwarz, 26 Zoll. Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, unter der Telefonnummer 07931 54990, zu melden.

