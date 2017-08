POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.08.2017

Heilbronn (ots) - Heilbronn: Tatverdächtiger nach versuchtem Mord in Haft Weil er in dringendem Tatverdacht steht, seine getrennt lebende Partnerin am Montag angegriffen und lebensgefährlich verletzt zu haben, befindet sich der Tatverdächtige mittlerweile in Untersuchungshaft. Der 43-Jährige war kurz nach der Tat noch am Tatort festgenommen worden. In einer Vernehmung räumte er den objektiven Tathergang ein. Am Dienstagvormittag wurde der Mann auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn einem Haftrichter am zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, welcher in Vollzug gesetzt wurde. Der Gesundheitszustand der Frau ist nach wie vor unverändert; sie schwebt noch immer in akuter Lebensgefahr. Für Rückfragen stehen wir Ihnen unter den Telefonnummern 07131/64-36001 (Pressestelle Staatsanwaltschaft) und 07131/104-1013 (Pressestelle Polizeipräsidium) gerne zur Verfügung.

