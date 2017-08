POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.08.2017

Heilbronn (ots) - Heilbronn: Frau mit Messer lebensgefährlich verletzt

Wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermitteln seit dem Morgen Beamte der Kriminalpolizei Heilbronn. Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr ein 43-Jähriger kurz nach 7 Uhr in der Herbert-Hoover-Straße wohl absichtlich mit seinem PKW Ford gegen das geparkte Fahrzeug seiner getrennt lebenden Partnerin. Diese saß zu dem Zeitpunkt in ihrem PKW und war im Begriff loszufahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto der Frau auf einen daneben geparkten PKW geschoben. Anschließend stieg der Tatverdächtige aus, schlug eine Seitenscheibe des PKWs ein und verletzte die Frau mit einem Messer so schwer, dass sie mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert und dort notoperiert werden musste. Der gesundheitliche Zustand der Verletzten ist weiterhin äußerst kritisch. Der mutmaßliche Täter konnte noch am Tatort unmittelbar nach der Tat festgenommen werden. Er soll zeitnah einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Kripo Heilbronn sucht Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zur Aufklärung des Falls geben können. Diese sollten sich unter Telefon 07131 104-4444 melden. Für Rückfragen stehen wir Ihnen unter den Telefonnummern 07131/64-36001 (Pressestelle Staatsanwaltschaft) und 07131/104-1013 (Pressestelle Polizeipräsidium) gerne zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell