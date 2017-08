POL-HN: PRESSEMITTEILUNG vom 07.08.2017 / Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots) - Eppingen: Unfälle mit Zweirädern - zwei Verletzte Bei zwei Unfällen am Sonntag in Eppingen erlitten zwei Beteiligte leichte Verletzungen. Eine 21-Jährige wollte gegen 19.30 Uhr mit einem Leichtkraftrad vom Parkplatz des Hallenbads auf den Berliner Ring einbiegen. Hierbei verlor sie vermutlich die Kontrolle über den Peugeot-Roller und streifte einen geparkten PKW, sodass Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstand. Anschließend stürzte die junge Frau und verletzte sich leicht. Anstatt den Unfall der Polizei anzuzeigen, ging die 21-Jährige weg. Ihr Roller wurde laut Zeugenaussagen von einem Mann weggebracht. Aufgrund der Beobachtungen des Zeugen, konnte die mutmaßliche Unfallverursacherin ermittelt werden. Gegen sie wird nun ermittelt.

Nur wenig später, gegen 20 Uhr, kam es erneut zu einem Unfall mit einem Kleinkraftrad. Mit einem PKW Honda fuhr ein 21-Jähriger in den Kreisverkehr am Berliner Ring 7 Bismarckstraße ein und übersah dabei offenbar einen 39-Jährigen, der gerade dabei war den Kreisverkehr mit seiner Yamaha bereits zu durchfahren. Der PKW erfasste das Zweirad, weshalb der 39-Jährige stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Er musste im Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Durch die Freiwillige Feuerwehr musste die Unfallstelle abgestreut werden, da Kraftstoff und Öl ausgelaufen war. Der Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro.

Heilbronn: Angriff auf Sanitäter nach Sturz in Grünstreifen Zum Glück unverletzt blieben zwei Rettungssanitäter bei einem tätlichen Angriff eines gestürzten Radfahrers am Sonntagabend in Heilbronn. Mit einem Fahrrad fuhr ein 49-jähriger Mann gegen 20.30 Uhr die Frankfurter Straße, Ecke Weststraße und stürzte vermutlich weil er betrunken war in den Grünstreife und blieb dort liegen. Rettungssanitäter wollten dem Gestürzten zu Hilfe kommen und ihn notfalls medizinisch versorgen. Dies quittierte der 49-Jährige mit einem Angriff, weshalb die Polizei verständigt wurde. Der Radfahrer, der deutlich deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte, ehe er sich auf seinen Drahtesel schwang, musste die Beamten begleiten, um eine Blutprobe abzugeben. Zudem musste er die Nacht in einer Ausnüchterungszelle verbringen, da er sich weiterhin aggressiv und völlig uneinsichtig verhielt.

Heilbronn: Betrunken Auto gefahren Keinen Führerschein mehr hat eine Autofahrerin, nachdem sie sich betrunken ans Steuer gesetzt hatte. In der Heilbronner Hafenstraße kontrollierten Polizeibeamte am Sonntagmorgen eine 19-jährige VW-Fahrerin, die dort gegen 7.30 Uhr unterwegs war. Da die junge Fahrerin nach Alkohol roch, musste sie ins Messgerät pusten. Dieses zeigte einen Wert von rund 1,4 Promille an. Da dies deutlich zu viel war, musste sie die Beamten begleiten, um eine Blutprobe und auch ihren Führerschein abzugeben. Sie muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Zaberfeld: Gegen Betonmauer geprallt - Beifahrerin verletzt Mit einem Rettungswagen musste eine junge Frau in der vergangenen Nacht nach einem Unfall in Zaberfeld in ein Krankenhaus gebracht werden. Auf der Höhenstraße fuhr ein 21-Jähriger mit seinem Auto, als er an der Einmündung zur Friedenstraße aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen eine Betongartenmauer prallte. Durch die Wucht des Aufpralls lösten die Airbags im PKW aus. Die 16-jährige Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer erlitt einen Schock. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Löwenstein: Mit Quad aufgefahren Leichte Verletzungen erlitt ein Quadfahrer bei einem Unfall am Sonntag bei Löwenstein. Ein 23-Jähriger fuhr mit seinem Quad gegen 18.15 Uhr auf der Landesstraße 1066 zwischen Löwenstein und Wüstenrot-Neulautern hinter seinem 54-jährigen Vater her, der auf der gemeinsamen Ausfahrt auf einem Motorrad unterwegs war. Vermutlich weil beide nicht ortskundig waren und beinahe an einer Abzweigung falsch fuhren, bremste der 54-Jährige seine Maschine ab. Dies bemerkte der 23-Jährige wohl zu spät und fuhr mit seinem Quad leicht gegen das Hinterrad des Motorrads und stürzte. Dabei zog sich der junge Mann leichte Verletzungen zu und wurde vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Sachschaden entstand bisherigen Erkenntnissen zufolge nicht.

Untergruppenbach: Nach Unfall auf und davon Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker nach einem Unfall am Sonntag in Untergruppenbach. Auf dem Parkplatz der Burg Stettenfels hatte eine 31-Jährige ihren Audi A3 gegen 18 Uhr abgestellt. Als sie gegen 21 Uhr zu ihrem Wagen kam, sah sie, dass ihr Auto vermutlich beim Ein- oder Ausparken von einem Unbekannten beschädigt worden war. Anstatt den Unfall bei der Polizei zu melden, fuhr der Versursacher weg. Zeugen sollten sich bei der Polizei Weinsberg unter Telefon 07134 9920 melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell