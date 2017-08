POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.08.2017

Heilbronn (ots) - Bad Rappenau: Mitbewohner verletzt Nach einem eskalierten Streit in einer Asylunterkunft in Bad Rappenau-Fürfeld musste ein Mann in der vergangenen Nacht mit erheblichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Am frühen Montag, gegen 00.30 Uhr, wurde die Polizei verständigt, da zwei junge Männer im Alter von 19 und 20 Jahren wohl aufgrund einer Lappalie in einer Gemeinschaftsunterkunft im Gottlieb-Daimler-Ring in Streit gerieten. Bisherigen Erkenntnissen zufolge nahm dies der jüngere Mann zum Anlass, seinen Kontrahenten mit einem Trinkglas zu schlagen. Dieses zerbrach, wobei der 20-Jährige verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Auch der 19-Jährige erlitt leichte Verletzungen, musste jedoch nicht akut medizinisch versorgt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

