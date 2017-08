POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.08.2017 für den Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots) - Bad Mergentheim/Markelsheim: Brand eines Mähdreschers

Aufgrund eines technischen Defekts geriet ein Mähdrescher am Sonntagabend in der Jahnstraße in Markelsheim in Brand, woraufhin mehrere Feuerwehren und die Polizei anrückten. Nachdem der Besitzer auf einem Acker die Ernte eingeholt hatte, schlugen kurz vor der Einfahrt in seine Lagerhalle Rauch und Flammen aus dem Motorraum des Gefährts. Nachfolgend löschte die Feuerwehr mit insgesamt vier Fahrzeugen und 32 Leuten das Feuer. Die Höhe des Sachschaden steht noch nicht fest.

Bad Mergentheim: Fahrradfahrerin bei Kollision schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich eine 62-jährige Fahrradfahrerin am Samstagmorgen auf der Wachbacher Straße in Bad Mergentheim bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw zu. Die Frau war mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg unterwegs als ein Mann mit seinem BMW aus einer Einfahrt fuhr, woraufhin es zur Kollision kam. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus.

Wertheim/Bestenheid: Fahrrad am Freibad entwendet, Zeugen gesucht

Ein Kettler-Damenrad, welches mit einem Zahlenschloss am Fahrradständer gesichert war, entwendeten Unbekannte am Sonntag im Zeitraum von 11.30 Uhr bis 15 Uhr am Freibad in der Straße An den Christwiesen in Bestenheid. Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim, unter der Telefonnummer 09342 91890, zu melden.

Lauda-Königshofen: Feuermelder durch Popcorn ausgelöst

Auf die Zubereitung von Popcorn in einer Asylbewerberunterkunft in der Maierstraße in Lauda folgte am Sonntagabend, gegen kurz nach 19.30 Uhr, ein Feuerwehreinsatz. Ein 40-Jähriger hatte einen heißen Topf mit dampfendem Popcorn mit in sein Zimmer genommen. Durch den Qualm des Essens sprang der Brandmelder an. Die anrückenden Feuerwehren konnten kein Feuer feststellen.

