POL-HN: PRESSEMITTEILUNG vom 03.02.2016

Heilbronn (ots) - Neckar-Odenwald-Kreis

Walldürn: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Rund 800 Euro Sachschaden hinterließ ein Unbekannter bei einem Verkehrsunfall am Dienstag in Walldürn. In der Zeit zwischen 8.30 und 18 Uhr beschädigte er mit seinem Fahrzeug einen im Traboldsgäßchen abgestellten silberfarbenen Pkw VW Golf. Vermutlich geschah der Unfall beim Rückwärtsfahren. Die Polizei Buchen, Telefon 06281 9040, sucht Zeugen.

Walldürn: Straßenverkehrsgefährdung - Polizei sucht dringend Zeugen

Zu einer Straßenverkehrsgefährdung kam es bereits vergangenen Freitag, 27. Januar 2017, in Walldürn. Gegen 7.50 Uhr fuhr der Fahrer eines grauen SUV mit EU - CL-Kennzeichen von der K 3910 auf die B 27 ein, vermutlich ohne auf den hier fließenden Verkehr zu achten. Dadurch musste ein heller Pkw auf die Gegenfahrbahn ausweichen. Ein nachfolgender 50-Jähriger musste sein Fahrzeug ebenfalls stark abbremsen, um eine Kollision mit dem grauen SUV zu vermeiden. Die Polizei in Buchen, Telefon 06281 9040, sucht dringend Zeugen des Vorfalls.

Haßmersheim: Unter Alkoholeinwirkung Unfall verursacht

Totalschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro entstand an einem Pkw bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend zwischen Haßmersheim und Neckarmühlbach. Gegen 22.50 Uhr kam ein 43-Jähriger vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit und Alkoholeinwirkung mit seinem Pkw Audi zunächst nach links von der Fahrbahn ab und geriet in die Leitplanke. Danach wurde das Auto abgewiesen und kam nach weiteren rund 100 Metern in einer Wiese rechts außerhalb der Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Der Sachschaden an der Leitplanke wird auf ebenfalls rund 3.000 Euro geschätzt.

Buchen/Hettingen: Mit Falschgeld bezahlt

Mit einem falschen 20-Euro-Schein bezahlte ein unbekannter Mann am Donnerstagnachmittag in einer Hettinger Bäckerei. Der mutmaßliche Betrüger war als Beifahrer mit einem silbernen Opel Zafria mit WI-Kennzeichen und einer großen gelben Aufschrift auf der Seite unterwegs. Er stieg gegen 16.30 Uhr in der Morrestraße vor einer Bäckerei aus, woraufhin der Fahrer des Zafiras in Richtung Buchen weiterfuhr. Dann begab er sich in die Bäckerei und kaufte dort einen Berliner mit einem gefälschten 20-Euro-Schein. Der zirka 1,70 Meter große, 20 Jahre alte Mann mit dunklen kurzen Haaren flüchtete zu Fuß in Richtung Buchener Ortsmitte, als die Verkäuferin den Schwindel bemerkte und die Polizei verständigte. Zeugen, denen der Opel Zafira oder der Täter aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 in Verbindung zu setzen.

Buchen: 10.000 Euro Sachschaden nach Unfall

Zu einem Unfall zwischen einem Linienbus und einem PKW kam es am Donnerstag bei Buchen. Ein 66-Jähriger war gegen 13.20 Uhr mit einem Linienbus ohne Fahrgäste auf der L519 unterwegs und wollte diese an der Ausfahrt Buchen Süd abfahren und dann nach links in Richtung Buchen abbiegen. Dabei übersah er offensichtlich einen in Richtung Bödigheim fahrenden Mercedes eines 60-Jährigen, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Glücklicherweise wurde keiner der Beteiligten verletzt. Der Sachschaden wird auf zirka 10.000 Euro geschätzt

Für Rückfragen stehen wir Ihnen unter der Telefonnummer 07131 104-1010 gerne zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell