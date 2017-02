POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn für den Stadt- und Landkreis Heilbronn, den Neckar-Odenwald-Kreis,den Hohenlohekreis und den Main-Tauber-Kreis

Berufsinfo Polizeipräsidium Heilbronn Bild-Infos Download

Heilbronn (ots) - Der Polizeiberuf - Informationsvorträge

Informationsvorträge zum Polizeiberuf führen die Einstellungsberater des Polizeipräsidiums Heilbronn, Polizeihauptkommissar Klaus Schweitzer und Polizeiobermeisterin Sandra Pawliczek, auch in diesem Jahr wieder in den Landkreisen Heilbronn, Hohenlohe, Main-Tauber und Neckar-Odenwald durch. Die Veranstaltungen finden jeweils montags zwischen 17:00 und 20:30 Uhr im Wechsel bei verschiedenen Polizeirevieren der Landkreise sowie im Heilbronner Präsidialgebäude statt. Anmeldungen sind erforderlich. Die Begleitung durch Erziehungsberechtigte und / oder Lebenspartner wird ausdrücklich begrüßt.

Praktika beim Polizeipräsidium Heilbronn im Rahmen von BORS/BOGY und Girls'Day

Die Berufsorientierung an Realschulen und Gymnasien - kurz BORS/BOGY, ist für zukünftige Berufseinsteiger eine ideale Gelegenheit einmal in ihren "Traumberuf" hinein zu schnuppern. Neben dem sogenannten "Girls'Day" führt das Polizeipräsidium Heilbronn daher seit 2015 sechsmal im Jahr einwöchige Praktika durch, die manchmal auch in den Schulferien stattfinden und an BORS/BOGY angelehnt sind. Anmeldebögen zu den Berufsinformationsvorträgen, Bewerbungsunterlagen für Praktika und / oder Ausbildungsplätze sowie grundsätzliche weitere Informationen zum Polizeiberuf und den Bewerbungsverfahren erhält man von den Einstellungsberatern des Polizeipräsidiums Heilbronn werktags unter Tel. 07131 104-1212 oder E-Mail: heilbronn.berufsinfo@polizei.bwl.de, bei Facebook: www.facebook.com/polizeiheilbronn, bei Twitter: www.twitter.com/polizeihn sowie auf der originären Homepage des Polizeipräsidiums Heilbronn: www.polizei-heilbronn.de.

