POL-HN: PRESSEMITTEILUNG vom 03.02.2017 Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots) - Heilbronn: Nach Unfall geflüchtet

Einen schwarzen PKW und dessen Fahrer sucht die Polizei nach einem Unfall in Heilbronn. Der Unbekannte fuhr am Donnerstagmorgen mit seinem Auto auf der Peter-Bruckmann-Brücke in Richtung Heilbronn und überholte ein anderes Fahrzeug. Dazu musste er über die durchgezogene Linie fahren. Ein entgegenkommender 27-Jähriger und eine hinter diesem fahrende 42-Jährige mussten mit ihren Autos ausweichen. Im Laufe des Ausweichmanövers stießen die beiden PKW zusammen. Der Überholer gab Gas und fuhr weiter in Richtung Heilbronn. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf über 4.000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug gehen an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen, Telefon 07131 204060.

Bad Rappenau-Bonfeld: Einbrecher in Wohnhaus

Ein Esszimmerfenster brachen Unbekannte am Donnerstagnachmittag, in der Zeit zwischen 12.30 Uhr und 20 Uhr an einem Einfamilienwohnhaus in Bad Rappenau-Bonfeld auf. Durch dieses stiegen sie in das Gebäude in der Treschklingener Straße ein und durchwühlten alle Schränke und Kommoden. Ob sie etwas stahlen, ist derzeit noch nicht klar. Verdächtige Beobachtungen sollten dem Polizeiposten Bad Rappenau, Telefon 07264 95900, mitgeteilt werden.

Bad Rappenau: Alberner und gefährlicher "Scherz"

Einen Scherz, über den niemand lachen konnte, leisteten sich Unbekannte am Donnerstagabend in Bad Rappenau. Die Täter schütteten Benzin über einen Brunnen auf dem Vorplatz der ehemaligen Salinenklinik in der Salinenstraße und zündeten es an. Die Flammen loderten zwar kurz hoch auf, Sachschaden entstand jedoch nicht. Zeugen sahen, wie zwei Jugendliche in Richtung Waldstraße wegrannten. Sie trugen dunkle Hosen und Kapuzenpullover. Einer hatte einen Rucksack dabei, der andere eine Tüte. Wenig später sah ein weiterer Zeuge, wie vier Jugendliche, von denen einer einen Rucksack bei sich trug, in Richtung Tennisheim liefen. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Rappenau musste den Ablauf des Brunnens intensiv spülen, da sich in diesem Benzin angesammelt hatte. Hinweise auf die Täter gehen an den Polizeiposten Bad Rappenau, Telefon 07264 95900.

Eppingen: Radfahrer angefahren

Zum Glück nur leichte Verletzungen erlitt ein Radfahrer bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag in Heilbronn. Der 63-Jährige fuhr mit seinem Fahrrad auf der Wilhelmstraße und wurde offensichtlich von einem 36-Jährigen, der mit seinem Auto von der Wilhelmstraße nach rechts in die Cäcilienstraße einbog, übersehen. Durch den Zusammenprall des Fahrrads und des Autos stürzte der Radler und zog sich dabei Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gefahren.

Heilbronn: Glücklose Diebe I

Kein Glück hatten Diebe, die in der Nacht zum Donnerstag in Heilbronn Baumaschinen mit einem Wert von über 7.000 Euro stahlen. Die Unbekannten brachen die seitliche Schiebetür eines auf dem Friedensplatz geparkten Sprinters auf und ließen dessen Ladung mitgehen. Arbeiter des städtischen Grünflächenamts fanden die Beute unweit des Tatorts in Büschen des Friedensparks versteckt. So konnte dem Besitzer alles zurückgegeben werden. Ob die selben Täter in der gleichen Nacht auch versuchten, einen am Friedensplatz abgestellten VW Golf zu stehlen, ist unklar, aber wahrscheinlich. Die Unbekannten schlugen eine Seitenscheibe des PKW ein und versuchten, den Wagen kurz zu schließen, was nicht gelang. Sie ließen dann von ihrem Vorhaben ab, nahmen aus dem Golf aber ein Laptop mit. Verdächtige Beobachtungen sollten dem Polizeirevier Heilbronn, 07131 104-2500, mitgeteilt werden.

Heilbronn: Glücklose Diebe II

Einen Parkscheinautomaten wollten Unbekannte in der Zeit zwischen Montagmorgen und Donnerstag in Heilbronn aufhebeln. Die Täter entfernten zunächst die Plastikabdeckung des am Busbahnhof in der Karlstraße aufgestellten Automaten und versuchten dann, das Metallgehäuse aufzuwuchten. Dies gelang ihnen nicht und sie mussten ohne Beute nach Hause gehen. Hinweise werden erbeten an das Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 104-2500.

Heilbronn: Glücklose Diebe III

Einen lauten Schlag hörte eine 29-Jährige in der Nacht zum Donnerstag. Sie befand sich gegen 1 Uhr im Hinterzimmer eines Büros einer Landschaftsbaufirma in der Heilbronner Wilhelmstraße und begab sich nach dem Schlag nach vorne in die Büroräume. Durch ein großes Schaufenster sah sie zwei Männer, die in Richtung Südstraße flüchteten. Einer der Unbekannten hatte vermutlich mit einem Hammer ein Loch in die Scheibe geschlagen. Der Sachschaden dürfte bei rund 5.000 Euro liegen. Einer der Täter ist etwa 20 Jahre alt und zirka 1,85 Meter groß. Er hat eine normale Statur und längere dunkelblonde Haare. Er wirkte sehr ungepflegt und hat eine auffallend helle Haut. Das Duo sprach deutsch miteinander. Hinweise gehen an das Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 104-2500.

Heilbronn: Caddy verwüstet

In einen in der Heilbronner Mönchseestraße geparkten Caddy drang mindestens ein Unbekannter in der Nacht zum Donnerstag ein. Der Täter verschmutzte den Innenraum und beschädigte den Kindersitz sowie den Blinkerhebel und andere Dinge. Außerdem entwendete er ein mobiles Navigationsgerät, mehrere CDs und eine Sonnenbrille. Der Gesamtsachschaden inklusive des Werts der Beute summiert sich auf rund 3.000 Euro. Hinweise auf den Dieb hat die Polizei keine.

