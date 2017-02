POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.02.2017 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots) - Künzelsau/Kocherstetten: Eisglatte Fahrbahn führt zum Unfall

Mehrere Bäume und einen Leitpfosten beschädigte eine 60-Jährige am Donnerstagmorgen mit ihrem Opel Corsa. Die Frau war auf der Landesstraße von Kocherstetten in Richtung Weilersbach unterwegs, als sie auf eisglatter Fahrbahn mit ihrem Wagen ins Schleudern geriet. Der Pkw kam hierbei von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Glücklicher Weise blieb die Fahrerin unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf circa 3.500 Euro geschätzt.

Bretzfeld: Falscher Fünfziger im Umlauf

Beim Einzahlen der Tageseinnahmen eines Geschäfts aus Bretzfeld wurde in einer Bankfiliale am Mittwoch festgestellt, dass sich unter den Geldscheinen ein "falscher Fünfziger" befindet. Wer zuvor mit dem Falschgeld im Laden bezahlte ist unbekannt. Ein weiterer Falschgeld-Fall wurde aus dem Main-Tauber-Kreis gemeldet. Die Polizei weist darauf hin, dass insbesondere Geschäftsleute bei der Entgegennahme von Geldscheinen sensibel vorgehen sollen. Wichtige Tipps zum Erkennen von Falschgeld gibt es auf der Seite www.polizei-dein-partner.de.

Tank- und Rastanlage Hohenlohe Süd: Ersatzräder aus Lkw gestohlen

Innerhalb nur einer Stunde Rast wurden aus einem Lkw Staukasten am frühen Freitagmorgen zwei Ersatzräder gestohlen. Der Fahrer des Sattelzugs legte sich gegen Mitternacht während seiner Fahrpause auf der Rastanlage Hohenlohe Süd zum Schlafen in seine Koje. Nachdem er vor seinem Fahrtantritt, gegen 1.00 Uhr sein Gefährt überprüfte, stellte er den Diebstahl fest. Zeugen die den Vorfall beobachten konnten, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeidirektion Weinsberg, Telefon 07134 513 0, in Verbindung zu setzen.

Neuenstein, BAB 6: 150 Meter Leitplanke komplett beschädigt

Zwischen den Anschlussstellen Kupferzell und Neuenstein in Fahrtrichtung Heilbronn, wurden bei einem Lkw Unfall am frühen Freitagmorgen, gegen 03.00 Uhr, 150 Meter Leitplanke am rechten Fahrbahnrand nahezu vollends zerstört. Aus bislang nicht bekannter Ursache kam der Fahrer eines tschechischen Sattelzugs von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Begrenzung. Durch herumliegende Fahrzeugteile wurden zwei weitere Laster beschädigt. Der Grünstreifen an der Unfallstelle wurde durch auslaufenden Treibstoff verunreinigt. Die Feuerwehr konnte durch eine Sperre im angrenzenden Wassergraben Schlimmeres verhindern. Für die Bergung des verunfallten Fahrzeugs war ein Kran von Nöten. Hierzu mussten zwei Fahrstreifen der A6 gesperrt werden. Die beiden weiteren beteiligten Lkw konnten vor Ort repariert werden. Der Schaden an der Schutzplanke beläuft sich auf circa 2.000 Euro. Der Gesamtschaden an den drei verunfallten Lastern wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehren Öhringen und Neuenstein waren mit 6 Fahrzeugen und 25 Mann im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell