POL-HN: PP Heilbronn, Stand 20:30 Uhr

Heilbronn (ots) - Stadt Heilbronn: Brand einer Wohnung in Mehrfamilienhaus - 8 Leichtver-letzte Am 02.02.2017 wurde kurz nach 18:00 Uhr eine Rauchentwicklung aus einem Wohnhaus in der Südstraße gemeldet. Aus der Erdgeschosswohnung des dreistöckigen Eckwohnhauses schlugen beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits Flammen bis zu den Fenstern des 1.OG. Die Erdgeschosswohnung befand sich im Vollbrand. Einige Bewohner verließen selbstständig das Gebäude, andere wurden durch die Feuerwehr evakuiert. Ein Übergreifen des Feuers auf die anderen Wohnungen konnte durch ein be-herztes und schnelles Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden. Die Erdgeschosswohnung ist vollständig ausgebrannt und nicht mehr bewohn-bar. Alle Bewohner müssen bis auf weiteres anderweitig untergebracht werden. Warum und wo genau es zu dem Brand kam, kann bislang noch nicht gesagt werden. Insgesamt wurden bei dem Brand 8 Personen, darunter 5 Kinder, durch Rauchgase leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 350.000 Euro. Teilweise musste die Südstraße während des Einsatzes gesperrt werden. Die Feuerwehr war mit 58 Einsatzkräften vor Ort. DRK/ASB waren mit 30 Einsatzkräften, inklusive mehrerer Notärzte an der Einsatzstelle. Die Polizei hatte für ihre Maßnahmen 10 BeamtInnen im Einsatz.

