POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.02.2017 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots) - Haßmersheim: Von Fahrbahn abgekommen

Zirka 6.000 Euro Sachschaden entstand am Mittwochabend bei Haßmersheim, wahrscheinlich weil ein 43-Jähriger unter Alkoholeinfluss Auto gefahren ist. Der Mann war mit seinem Audi von Haßmersheim kommend in Richtung Neckarmühlbach unterwegs, als er vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit erst nach links von der Fahrbahn abkam, sodass der PKW mit den dortigen Leitplanken kollidierte und von ihnen abgewiesen wurde. Der Audi schleuderte daraufhin nach rechts und kam letztendlich auf einer Wiese zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem 43-Jährigen fest. Die Vermutung des Alkoholkonsums bestätigte sich, als die Ordnungshüter einen Atemalkoholtest durchführten. Eine Blutentnahme im Krankenhaus war daraufhin obligatorisch.

Mosbach: Einbruchsversuch in Schule

In eine Schule versuchte ein Einbrecher zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr, in der Mosbacher Eisenbahnstraße zu kommen. Der Täter wollte erst ein Fenster zu einem Klassenzimmer aufhebeln. Als ihm dies nicht gelangt, schlug er mehrmals gegen das Fenster. Auch dies verhalf dem Unbekannten nicht dazu, ins Innere des Gebäudes zu gelangen. Das Fenster hielt allen Einbruchsversuchen stand. Trotzdem richtete der Täter einen Sachschaden von zirka 1.000 Euro an. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 in Verbindung zu setzen.

