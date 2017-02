POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots) - Hohenlohekreis

Künzelsau-Kocherstetten: Auf Glatteis ins Schleudern gekommen

Auf der Strecke zwischen Künzelsau und Schwäbisch Hall kam es am Donnerstagmorgen zu einem Verkehrsunfall. Auf der eisglatten Fahrbahn verlor eine 60-Jährige die Kontrolle über ihren Opel. Ihr Fahrzeug geriet ins Schleudern und überschlug sich. Der genaue Sachschaden muss noch ermittelt werden.

Öhringen-Zuckmantel: Gefährlich überholt - Zeugen gesucht!

Bereits am Montagmorgen hat bei Öhringen-Zuckmantel ein bislang unbekannter Autofahrer andere Verkehrsteilnehmer durch sein rücksichtsloses Verhalten erheblich gefährdet. Gegen 7.15 befuhr ein 42-Jähriger mit seinem Hyundai die Straße von Öhringen kommend in Richtung Neuenstadt. Kurz nach dem Zuckmantel wurde er trotz Gegenverkehr von einem roten VW Polo mit Mosbacher Kennzeichen überholt. Um einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug zu vermeiden, musste der Hyundai-Lenker voll abbremsen. Dabei rutschte sein Auto nahezu in den rechten Straßengraben. Kurz nach der Kreuzung L1088/Baumerlenbach überholte der Fahrer des VW Polo noch ein Wohnmobil. Auch hier hatte er keine ausreichende Sicht auf den Gegenverkehr. Schließlich setzte der Unbekannte seine Fahrt in Richtung Neuenstadt fort. Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Verkehrsgefährdung beobachtet haben und Hinweise zum Fahrer geben können. Insbesondere ein hinter dem Hyundai befindlicher Fahrzeugführer, der ebenfalls von dem VW-Lenker überholt worden war, wird gebeten, sich bei der Polizei in Öhringen, Telefon 07941 9300, zu melden.

. Öhringen: Audi beschädigt und weitergefahren

Nach einem Parkplatzrempler am Mittwochabend in Öhringen ist ein Autofahrer einfach weitergefahren. In der Zeit zwischen 19.45 und 21.10 Uhr hatte er an einem in der Hohenlohestraße abgestellten Audi A3 Sportback Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro angerichtet. Wer Hinweise zu dem flüchtigen Schadensverursacher geben kann, sollte sich mit der Öhringer Polizei, Telefon 07941 9300, in Verbindung setzen.

Künzelsau: Aufgefahren - Junge Autofahrerin leicht verletzt

Offenbar zu spät reagiert hatte eine junge Autofahrerin am Mittwochabend bei Künzelsau. Die 26-Jährige war um 17.15 Uhr auf der Bundesstraße 19 zwischen Künzelsau und Gaisbach unterwegs und bemerkte nicht rechtzeitig, dass ein vor ihr befindlicher VW-Passat-Fahrer verkehrsbedingt bremsen musste. Sie konnte nicht mehr anhalten und fuhr mit ihrem VW Golf auf das Auto des 50-Jährigen auf. Dabei verletzte sie sich leicht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro.

Kupferzell: Rettungswagen in Unfall verwickelt

Zu einem Notfall war die Fahrerin eines Rettungswagens am Mittwoch, gegen 13.20 Uhr, bei Kupferzell unterwegs. Die 19-Jährige hatte die Sondersignale an ihrem Mercedes-Sprinter aktiviert und fuhr auf der Bundesstraße 19 von Westernach kommend in Richtung Untermünkheim. Als Fahrzeuge vor ihr bremsen mussten, konnte die junge Frau offenbar nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr mit dem Krankentransporter auf den Lastzug eines 26-Jährigen auf. Nach eigenen Angaben wurde bei dem Auffahrunfall niemand verletzt. Am Rettungswagen entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro.

Kupferzell: Bei Eisglätte aufgefahren

Fast 6.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Auffahrunfall am Mittwochmorgen bei Kupferzell. Gegen 6.45 Uhr befuhr eine 28-jährige VW-Fahrerin die Günther-Ziehl-Straße im Gewerbepark Hohenlohe und wollte in den dortigen Kreisverkehr einbiegen. Weil sie bemerkte, dass die Straße glatt war, bremste sie vorher ab. Dies erkannte der nachfolgende BMW-Lenker vermutlich zu spät. Der 31-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr mit seinem Auto auf den VW Caddy der Frau auf. Verletzt wurde niemand.

