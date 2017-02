POL-HN: PRESSEMITTEILUNG vom 02.02.2017 Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots) - Heilbronn: Fußgängerin lebensgefährlich verletzt

Mit lebensgefährlichen Verletzungen musste am Mittwochmorgen eine Frau ins Krankenhaus gebracht werden. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war die 79-Jährige auf dem Gehweg der Karlsruher Straße unterwegs, kam ins Straucheln und stürzte auf die Fahrbahn, wo gerade ein 29-Jähriger mit seinem PKW vorbei fuhr. Die Frau prallte mit dem Kopf gegen den Audi und blieb auf der Straße liegen.

Heilbronn: Drei Beteiligte - zwei Verletzte

Zwei Verletzte und drei beschädigte Autos waren die Folgen eines Unfalls am Mittwochabend bei Heilbronn. Eine 42-Jährige fuhr mit ihrem VW Golf auf der B 293 von Heilbronn in Richtung Eppingen. Als sie nach links in Richtung Leingarten abbog, übersah sie offensichtlich den Skoda eines entgegen kommenden 51-Jährigen. Der Golf schleuderte nach dem Zusammenprall der Fahrzeuge noch auf den Nissan einer 54-Jährigen. Die Golf-Fahrerin erlitt schwere, der Beifahrer im Skoda leichte Verletzungen.

Massenbachhausen: Nach Unfall geflüchtet

Über 2.000 Euro Sachschaden richtete ein Unbekannter bei einem Unfall am Dienstag in Massenbachhausen an. Der Unbekannte blieb in der Zeit zwischen 12 und 17 Uhr mit seinem Wagen an einem in der Benzstraße geparkten Kia Carens hängen. Nach dem Unfall fuhr er weg, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Hinweise auf den Unfallverursacher gehen an die Polizei in Lauffen, Telefon 07133 2090.

Neckarsulm: Alkohol, Mädels und ein verletzter Beamter

Zwei 15 und 17 Jahre alte Mädchen wurden der Polizei am Mittwochabend am Neckarsulmer Bahnhof gemeldet. Bei einer Kontrolle der beiden stellten die Beamten fest, dass diese offensichtlich unter alkoholischer Beeinflussung standen. Atemalkoholtest ergaben bei der 17-Jährigen 0,6, bei der 15-Jährigen über 2,6 Promille. Aufgrund ihres Zustandes und weil sie sonst nirgends untergebracht werden konnten, wurden die Jugendlichen in Gewahrsam genommen und in Zellen untergebracht. Dafür hatten die Mädchen keinerlei Verständnis und wehrten sich heftig, so dass ihnen Handschließen angelegt werden mussten. Ein Polizist erlitt bei der Gegenwehr der Jüngeren leichte Verletzungen. Beide mussten ihren Alkoholpegel schlafend im Polizeirevier abbauen.

Neuenstadt: Unfall verursacht und geflüchtet

Den Verursacher eines Unfalls in Neuenstadt sucht die Polizei. Ein 19-Jähriger parkte seinen Audi am Mittwochvormittag, um 10 Uhr in der Öhringer Straße vor dem Gebäude Nummer 45. Als er eine Stunde später wieder zurück kam, war sein Auto auf der rechten Seite beschädigt. Offensichtlich blieb ein Unbekannter beim Ein- oder Ausparken mit seinem PKW an dem geparkten Audi hängen und flüchtete anschließend. Die Höhe des entstandenen Sachschadens schätzt die Polizei auf rund 2.000 Euro. Hinweise gehen an das Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710.

Obersulm: Fußgänger angefahren

Mittelschwere Verletzungen erlitt ein Fußgänger bei einem Unfall in Obersulm am Mittwochmittag. Der 71-Jährige überquerte die Löwensteiner Straße, als ein 64-Jähriger mit seinem PKW von der Mühlstraße in die Löwensteiner Straße einbog und dabei den Fußgänger offensichtlich zu spät sah. Das Auto streifte den Mann mit dem Außenspiegel und der Stoßstange, wodurch dieser zu Boden geschleudert wurde.

Flein: Wechselfallenbetrüger

Immer wieder gelingt es gerissenen Betrügern, ältere Menschen um ihr Erspartes zu bringen. So geschah es auch am Mittwoch in Flein. Gegen 10.15 Uhr hob eine 80-Jährige bei einer Bank in der Heilbronner Straße 500 Euro ab. Kurze Zeit später wurde sie vor der dortigen Apotheke von einem etwa 30 bis 40 Jahre alten Mann angesprochen, der Geld gewechselt haben wollte. Während die Seniorin in ihrem Geldbeutel nachschaute, sprach der Fremde auf sie ein und "half" ihr freundlicherweise beim Suchen. Als der Mann dann wieder weg war, waren auch die 500 Euro verschwunden. Der 1,70 Meter große Dieb sprach Deutsch mit osteuropäischem Einschlag. Er trug einen dunklen Mantel und eine flache Mütze. Hinweise auf den Täter gehen an den Polizeiposten Untergruppenbach, Telefon 07131 644630.

Eberstadt: Polizist verletzt

Eine erhebliche Verletzung im Gesicht zog sich ein Polizeibeamter am Mittwochabend bei einem Einsatz in Eberstadt zu. Da der Verdacht bestand, dass ein 36-Jähriger mit gesundheitlichen Problemen in seinem verschlossenen Schlafzimmer liegen könnte, wurde außer einem Rettungswagen auch die Polizei alarmiert. Bei deren Eintreffen befand sich der Mann allerdings bereits in seinem Wohnzimmer. Da er leichte Verletzungen hatte, sollte er im Rettungswagen versorgt werden. Beim Verlassen der Wohnung verpasste er einem der Beamten unvermittelt und ohne Grund einen heftigen Kopfstoß ins Gesicht. Daraufhin wurden ihm Handschließen angelegt. Anschließend musste er in eine Klinik eingewiesen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell