POL-HN: PRESSEMITTEILUNG vom 02.02.2016

Main-Tauber-Kreis

Weikersheim: Wildunfall mit Folgen

Am Mittwochabend befuhr ein 56-Jähriger mit seinem Pkw Toyota die L 2351 bei Weikersheim. Gegen 23.40 Uhr wechselte plötzlich ein Wildschwein über die Straße, das vom Pkw erfasst und getötet wurde. Der Fahrer ließ das Tier ohne Absicherung der Unfallstelle liegen und fuhr weiter. Eine 47-Jährige, die kurze Zeit danach mit ihrem VW die Stelle passierte, bemerkte den Schwarzkittel zu spät und fuhr mit ihrem VW gegen das Tier. Dadurch entstand an ihrem Fahrzeug Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Der Toyota-Fahrer meldete den Wildunfall kurz nach Mitternacht beim Polizeirevier Wertheim. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholeinwirkung bei dem 56-Jährigen fest. Ein Alkoholtest bestätigte dies, so dass er Blut und Führerschein abgeben musste. Neben einer Strafanzeige wird auf ihn auch noch eine Anzeige wegen der Nichtabsicherung der Unfallstelle nach dem Wildunfall zukommen.

Tauberbischofsheim: Unfall beim Rückwärtsfahren

Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch in Tauberbischofsheim. Gegen 8.30 Uhr befuhr ein 48-jähriger Lkw-Fahrer die Hauptstraße stadteinwärts. Kurz vor der Brücke bemerkte er, dass sein Lkw zu hoch ist, um die Stelle zu passieren. Deshalb fuhr er anschließend rückwärts, um wieder zu wenden. Dabei übersah er vermutlich einen hinter dem Lkw verkehrsbedingt haltenden Pkw eines 61-Jährigen und stieß mit diesem zusammen.

Freudenberg: Bei Brand leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich eine 69-jährige Hausbewohnerin bei einem Brand am Mittwochnachmittag in Freudenberg zu. Kurz nach 16 Uhr brach aus bislang noch unbekannter Ursache an einem seit längerer Zeit nicht mehr benutzten Herd ein Feuer aus, das auch auf die darüber angebrachte Dunstabzugshaube übergriff. Die Feuerwehr, die mit einem Löschzug mit rund 20 Einsatzkräften vor Ort war, konnte die Flammen schnell ablöschen. Der Sachschaden wird auf zirka 5.000 Euro geschätzt. Die Frau wurde mit leichten Verletzungen in eine Klinik eingeliefert.

Tauberbischofsheim: Person eingeklemmt und schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 59-Jähriger bei einem Unfall am Dienstag in Tauberbischofsheim zu. Gegen 13.45 Uhr fuhr ein 35-Jähriger mit seinem Lkw auf einem Firmengelände rückwärts an eine Laderampe. Dabei wurde der 59-Jährige, der hinter dem Lkw stand, gegen die Laderampe gedrückt und schwer verletzt. Er musste in eine Klinik eingeliefert werden.

