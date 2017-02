POL-HN: Pressemeldung Polizeipräsidium Heilbronn vom 02.02.2017 im Auftrag des Polizeipräsidiums Einsatz zum Kurdenmarsch von Heilbronn nach Stuttgart

Heilbronn (ots) - Kurdenmarsch von Heilbronn nach Stuttgart - erste Etappe

74072 Heilbronn - Das Kurdische Gesellschaftszentrum in Heilbronn hat einen Demonstrationszug - den sogenannten Kurdenmarsch - von Heilbronn nach Stuttgart angemeldet. Das Thema des Marsches lautet "Freiheit für Öcalan". Der Kurdenmarsch startete mit ca. 40 Teilnehmern am 01.02.2017, gegen 10.45 Uhr, auf dem Kiliansplatz in Heilbronn und soll in insgesamt drei Tagesetappen über Kirchheim am Neckar, Ludwigsburg und Kornwestheim am 03.02.2017, gegen 16.00 Uhr, auf dem Stuttgarter Schlossplatz ankommen. Dort ist eine Abschlusskundgebung geplant.

Im Verlauf des ersten Abschnitts, der eine Gesamtlänge von ca. 18 Kilometern hatte, reduzierte sich die Teilnehmerzahl auf ca. 30 Personen. Die erste Etappe endete um 16.30 Uhr in Kirchheim am Neckar, beim Bahnhof und verlief ohne besondere Vorkommnisse.

Die zweite Etappe soll am 02.02.2017, gegen 10.00 Uhr, in Kirchheim am Neckar am Bahnhof beginnen und voraussichtlich gegen 16.00 Uhr am Hauptbahnhof in Ludwigsburg enden. Eine Kundgebung ist nicht geplant. Die Gesamtlänge der zweiten Etappe wurde mit 24 Kilometern berechnet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell