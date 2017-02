POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.02.2017 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots) - Hohenlohekreis

Kupferzell: Diebe auf Baustelle unterwegs

Unbekannte Diebe waren zwischen Freitag, 15 Uhr, und Dienstag, 6 Uhr, auf einer Baustelle in der Kupferzeller Straße "Am Wasserturm" zugange. Die Täter entwendeten aus dem Gebäude, welches sich noch im Rohbau befindet, ein neuwertiges faltbares Aluminium - Gerüst im Wert von zirka 6.000 Euro. Das Gerüst hat im ausgefalteten Zustand eine Höhe von zirka 6,5 Meter. Aufgrund der Größe des Diebesgutes geht die Polizei davon aus, dass die Täter mit einem LKW oder zumindest mit einem größeren Anhänger unterwegs waren. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, oder die Hinweise auf den Verbleib des Gerüsts geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 940 in Verbindung zu setzen.

Künzelsau: In der Spur vertan

Weil sich ein 81-Jähriger am Dienstag in der Spur vertan hatte, kam es in Künzelsau zu einem Unfall. Der Senior war mit seinem Mercedes auf der Konsul-Uebele-Straße unterwegs und ordnete sich an der Allee-Kreuzung in die Linksabbiegerspur ein. Offenbar erst danach fiel ihm auf, dass er geradeaus in die Stettenstraße fahren wollte. Als die Ampel auf Grün schaltete fuhr der Mann also nicht nach links sondern geradeaus. Dadurch kam es zur Kollision mit einem Linienbus, der sich auf der Fahrspur in Richtung Stettenstraße befand. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden wird von der Polizei auf zirka 4.000 Euro geschätzt.

Künzelsau: PKW übersehen

Vermutlich weil er einen geparkten PKW übersehen hatte, verursachte ein 43-Jähriger am Dienstag in Künzelsau einen Unfall. Ein 80-Jähriger stellte seinen Mazda in der Maybachstraße vor den dortigen Glascontainern ab. Als ein 43 Jahre alter Mann zur selben Zeit mit seinem Kleinlastkraftwagen von der Robert-Bosch-Straße in die Maybachstraße einbog, übersah er offenbar den dort geparkten Mazda und fuhr auf diesen auf. Rund 5.000 Euro Sachschaden entstand bei dem Zusammenstoß.

Ingelfingen: Fahrradfahrer nach Unfall verletzt

Leicht verletzt wurde ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen bei Ingelfingen. Zuvor war ein 18-Jähriger gegen 6 Uhr mit seinem VW auf der Straße "Neuen Wasen" unterwegs und wollte an einer Einmündung nach links in Richtung Niedernhall fahren. Just in diesem Augenblick wollte ein 47-Jähriger von der Georg-Fahrbach-Straße kommend gerade aus die Straße "Neuen Wasen" mit seinem Fahrrad überqueren. Als der junge Mann mit seinem Auto abbog, sah er noch kurz den Radler, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern, sodass dieser gegen die Beifahrertür stieß und über das Dach des VW geschleudert wurde. Mit leichten Verletzungen wurde der 47 Jahre alte Mann ins Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Künzelsau: Einbrecher gefasst

Auf frischer Tat ertappte die Polizei einen mutmaßlichen Einbrecher am Samstag in der Stuttgarter Straße in Künzelsau. Der 39-Jährige hebelte ein Fenster des Rathauses auf und stieg durch dieses ein. Diese Tat wurde von aufmerksamen Passanten beobachtet, welche umgehend die Polizei verständigten. Drei Streifenbesatzungen machten sich daraufhin auf den Weg und trafen den mutmaßlichen Täter dort an. Er wurde festgenommen und auf das Polizeirevier gebracht. Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurde festgestellt, dass er bereits wegen anderen Straftaten verurteilt worden war und sich lediglich auf Bewährung auf freiem Fuß befand. Deshalb wurde er inzwischen in eine Haftanstalt eingewiesen.

Zweiflingen: Spiegelstreifer - Zeugen gesucht!

Zu einem Unfall, bei dem einer der Beteiligten flüchtete, kam es am Montag, gegen 11.20 Uhr, in Zweiflingen. Eine 36-Jährige war mit ihrem IVECO LKW in Richtung Zweiflingen-Friedrichsruhe unterwegs. Auf Höhe des "Heiligen Haus" kam ihr dann ein silberner Klein-LKW entgegen, der offensichtlich etwas auf die Gegenfahrbahn geriet, sodass sich die beiden Außenspiegel der Fahrzeuge berührten und beschädigt wurden. Der Fahrer des silbernen Kleinlastkraftwagens fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 930 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell